Cipiers riskeren celstraffen voor mishandeling jihadronselaar Khalid Zerkani

Het Brusselse parket heeft dinsdag gevangenisstraffen met uitstel gevorderd tegen drie cipiers van de gevangenis van Sint-Gillis, omdat ze jihadronselaar Khalid Zerkani zouden mishandeld hebben. Volgens het parket gooide het drietal de man hardhandig in zijn cel, waardoor hij met zijn hoofd tegen zijn betonnen bank stootte. De drie cipiers houden vol dat het om een ongeval gaat.

De 49-jarige Khalid Zerkani werd in april 2016 door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar als leider van een terroristische groepering, omdat hij minstens tussen 2012 en 2014 tientallen jonge Belgen had geronseld voor de jihad, en dan vooral voor de gewapende strijd in Syrië. De bekendsten onder die jongeren waren Abdelhamid Abaaoud, Chakib Akrouh en Najim Laachraoui, die deel uitmaakten van de terreurcel die de aanslagen in Parijs in november 2015 en in Brussel in maart 2016 pleegde. Volgens het federaal parket was Zerkani, die omwille van zijn grote baard de bijnaam “Kerstman van de jihad” kreeg, de belangrijkste jihadronselaar in België.

In januari 2016, meer bepaald op 23 januari, werd Zerkani uit de gevangenis van Aarlen overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis maar bij zijn aankomst in Sint-Gillis zou één en ander foutgelopen zijn.

“Meneer Zerkani kreeg te horen dat hij zijn waterkoker niet mocht meenemen naar zijn cel omdat die defect was en een brandgevaar betekende”, zei substitute Willemien Baert. “Hij werd daar zeer boos over en kon niet tot bedaren gebracht worden, waarna beslist werd hem over te brengen naar de isoleercel. Hem boeien en overbrengen naar die isoleercel verliep echter zeer moeilijk omdat hij zich weerspannig opstelde.”

Volgens Zerkani dienden de cipiers hem verschillende slagen toe en sloegen ze hem zelfs met zijn hoofd tegen de muur. “Uit de beelden van de overbrenging blijkt dat niet”, ging de substitute verder. “We zien wel dat meneer Zerkani moeilijk doet en bijna valt maar er wordt geen geweld gebruikt. Bij het binnengaan van zijn cel leggen de cipiers hem wel even neer, waarna ze hem weer opheffen en met zijn hoofd eerst horizontaal de cel ingooien, tegen de betonnen bank waarop zijn matras ligt. Volgens een politieman die de beelden bekeek, leek het alsof de cipiers hem gebruikten als een soort stormram.”

Vrijspraak gevraagd

Voor die feiten eiste het parket dinsdag gevangenisstraffen met uitstel tegen de drie betrokken cipiers. Die vroegen zelf de vrijspraak.

“Meneer Zerkani had al een reputatie als een zeer moeilijke gevangene”, pleitte meester Nicolas Vandersmissen, de advocaat van twee cipiers. “Die dag maakte hij ook veel misbaar en stelde hij zich weerspannig op. Bij de overbrenging is hij zelf tegen deurlijsten gestoten en heeft hij zich laten hangen, zodat de cipiers hem naar zijn cel moesten dragen. In zijn cel hebben ze hem even op de grond gelegd om op adem te komen, waarna ze hem wilden opheffen en naar voor brengen. Daarbij zijn ze per ongeluk tegen het bed gebotst.”

Ook de advocate van de derde cipier, meester Sonila Tuci, voerde aan dat het om een ongeluk ging en dat er van kwaad opzet geen sprake was.

Het vonnis valt op 14 januari.

