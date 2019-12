Nog maar net uit de gevangenis, maar Thaise seriemoordenaar Jack The Ripper slaat weer toe

In Thailand heeft de politie de jacht geopend op een seriemoordenaar die in mei wegens goed gedrag werd vrijgelaten. Nu wordt gevreesd dat de man, ook bekend als de Thaise ‘Jack The Ripper’, opnieuw een vrouw vermoord heeft.

In 2005 werd de 55-jarige Somkid Pumpuang veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op vijf vrouwen. Omdat zijn slachtoffers telkens een link hadden met de seks- en nachtlevenindustrie kreeg hij de bijnaam ‘Jack The Ripper’, net als de beruchte Londense moordenaar. Maar omdat Pumpuang beschouwd werd als een ‘uitstekende gevangene’ werd hij in mei vrijgelaten.

Zeven maanden na zijn vrijlating wordt hij nu verdacht van de moord op de 51-jarige Rassami Mulichan, die als kamermeisje werkte in een hotel. De vrouw werd zondag dood teruggevonden in haar woning in de provincie Khon Kaen. Ze had plakband rond haar nek en haar enkels waren vastgebonden met de oplaadkabel van een mobiele telefoon.

Beloning voor informatie

Volgens de Bangkok Post had Pumpuang via Facebook contact gezocht met de vrouw. Een buurman vertelde de politie dat Mulichan op maandag 2 december thuiskwam met een man, maar dat hij hen op zondag had horen ruzie maken. Op basis van foto’s kon de buurman Pumpuang identificeren.

De Thaise politie plaatste een foto op Facebook van de seriemoordenaar en belooft een beloning van 1.500 euro te geven aan diegene die hen kan helpen de moordenaar te vinden.