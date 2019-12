Al een kwarteeuw dé ultieme kersthit, maar nu pas haalt Mariah Carey er ook echt de nummer één mee

Een kwarteeuw heeft ze erover gedaan, maar nu is het Mariah Carey gelukt. Haar klassieker All I want for Christmas is you staat eindelijk op nummer één in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

Mariah Carey bracht haar fans zelf via Twitter op de hoogte met één zin: “We did it” en met een paar emoji’s van een gezichtje met tranen van geluk, een kerstboom en een vlinder.

In 1994 bracht Mariah Carey haar kerstsingle voor het eerst uit. Toen raakte het liedje niet hoger dan de zesde plaats. Dit is de negentiende nummer 1-hit voor Mariah Carey in de Verenigde Staten.

We did it 😭❤️🐑🎄🦋 https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019

All I want for Christmas is you is destijds in minder dan 90 minuten geschreven. “Ik was toen 24 en mijn toenmalige echtgenoot en manager Tommy Mattola vond dat ik een kerstplaat moest maken. Ik had meteen een idee: een liedje over wat echt telt op Kerstmis: samenzijn met je geliefde.”

Walter Afanasieff zette zich aan de piano en samen begonnen ze te improviseren. Na anderhalf uur was het liedje klaar. Op 29 oktober 1994 werd de single uitgebracht. Een kwart eeuw later verdiende La Carey er al meer dan 60 miljoen euro mee.

Bij ons was het liedje enkel in 1994 een hit. Toen bereikt het de vijfde plaats in de Ultratop.