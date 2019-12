Jesse (19) is de enige van zijn gezin die vulkaanuitbarsting overleefde, maar hij weet dat zelf nog niet

Wanneer Jesse Langford (19) ontwaakt uit zijn coma, wacht hem vreselijk nieuws. Bij de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland zijn de ouders van de Australische tiener om het leven gekomen. Het lichaam van zijn zus is nog niet gevonden, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat ook zij het niet overleefd heeft. De jongeman blijft dus alleen over.

Er waren op maandag 9 december 45 mensen aanwezig op het Nieuw-Zeelandse White Island toen de vulkaan er uitbarstte. Daarbij kwamen 18 mensen om het leven en raakten 17 anderen zwaargewond. Zij liggen nog op de dienst intensieve zorgen in ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland en Australië.

Anthony en Kristine overleefden de ramp niet. Foto: rr

12 van de 18 dodelijke slachtoffers waren afkomstig uit Australië. Ook de familie Langford uit Sydney bevond zich op het eiland toen het drama gebeurde. Daarbij kwamen Kristine (45) en Anthony (51) om het leven. Hun dochter Winona (17) werd nog niet gevonden: zij wordt samen met een gids nog gezocht. Autoriteiten gaan ervan uit dat ook zij de uitbarsting niet overleefd heeft. Ze proberen nog onder water te zoeken voor de kust, maar door de felle wind en regen is het verre van eenvoudig om nog lichamen te vinden.

Hun zoon en broer Jesse Langford (19) overleefde de ramp wel. Hij ligt in coma en werd afgelopen weekend overgevlogen naar een ziekenhuis in Sydney. 80 tot 90 procent van zijn lichaam zou verbrand geraakt zijn. Het is nog onduidelijk wanneer en of de student aan de University of Technology uit zijn coma zal ontwaken. Als hij dat doet, wacht hem het vreselijke nieuws dat hij de enige van zijn gezin is die nog in leven is.