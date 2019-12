Chris Janssens (VB) voorgedragen als voorzitter commissie radicalisering

De Vlaams Belang-fractie draagt fractieleider Chris Janssens voor als voorzitter voor de ad hoc-commissie ter bestrijding van gewelddadige radicalisering. Dat heeft de fractie dinsdag beslist. Gisteren/maandag besliste het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement om de ad hoc-commissie opnieuw op te starten. De plenaire zet daarvoor normaal gezien morgen/woensdag het licht nog op groen.

Naar aanleiding van verschillende terroristische aanslagen, de problematiek van religieuze radicalisering en IS-strijders richtte het Vlaams Parlement in 2015 een ad hoc-commissie ter bestrijding van gewelddadige radicalisering op. Die commissie kwam de voorbije jaren regelmatig samen om experten te horen en om beleidsaanbevelingen uit te werken.

Na de brand in het asielcentrum in Bilzen en de berichten over een lid van een extreemrechtse groepering die de nazigroet had uitgebracht in het fort van Breendonk, vroegen sp.a en Open Vld om de commissie opnieuw op te starten. Na een discussie over de vorm die de commissie moest aannemen (een subcommissie onder een bestaande commissie, of een aparte ad hoc-commissie) is door het Uitgebreid Bureau beslist de formule van een ad hoc-commissie te behouden.

Het voorzitterschap van de commissie komt toe aan oppositiepartij Vlaams Belang. Er zijn momenteel 12 beleidscommissies en volgens de bestaande verdeling (systeem D’Hondt) komt de 13de commissie toe aan de extreemrechtse fractie. Vandaag/dinsdag heeft de Vlaams Belang-fractie beslist om fractieleider Chris Janssens voor te dragen als voorzitter.

