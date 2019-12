Vader Courtois reageert gevat op plaagstootje van FC Barcelona

Woensdag vormt Camp Nou opnieuw het epicentrum van de voetbalwereld. De Clasico tussen FC Barcelona en Real Madrid staat dan op het programma. De Catalanen probeerden Thibaut Courtois een beetje plagerig te provoceren met een video, maar zijn vader Thierry gaf hen lik op stuk in zijn respons.

In de video toonde FC Barcelona een selectie van de doelpunten die Lionel Messi al wist te scoren tegen onze nationale nummer één. We zien hoe Courtois bij zijn vorige werkgevers Atletico Madrid en Chelsea vlotjes geklopt werd door de kleine Argentijn.

Hier had pa Courtois een gevat antwoord op gevonden: hij postte een tweet met daarin een opvallende statistiek. In zijn laatste vijf officiële wedstrijden tegen Atletico Madrid, wist Messi geen enkele keer de scoren en miste hij zelfs een penalty. “Nauwelijks een paar jaar geleden”, was zijn bijschrijft met een knipoog.

Voor wie aan de huidige vorm van Courtois zou twijfelen: de Rode Duivel stopte 19 van de laatste 21 ballen binnen het kader in La Liga. Messi zijn vizier zal dus op scherp moeten staan woensdag.

De tweet van FCB:

De reactie van vader Courtois (met de knipoog):