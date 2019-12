Paus komt met nieuwe richtlijnen die verhinderen dat kerk nog langer misbruikverhalen in de doofpot stopt

Het Vaticaan heeft dinsdag aangekondigd dat het in de toekomst anders zal omgaan met seksueel misbruik in de kerk. Zo werd het pauselijk secreet in gevallen van seksueel misbruik afgeschaft en zal de paus in de toekomst ook strenger optreden op het vlak van kinderporno.

De paus ondertekende begin deze maand twee documenten die voor een verandering in de interne keuken van het Vaticaan moeten zorgen. De documenten, die omgezet worden in universele kerkelijke wetten, zorgen ervoor dat wie seksueel misbruik binnen de kerk rapporteert of wie beweert een slachtoffer te zijn niet het zwijgen kan opgelegd worden. Dat doet de paus door het pauselijk secreet af te schaffen in gevallen van seksueel misbruik. Dat pauselijke secreet, ook wel het geheim van de paus genoemd, is een regel die gevoelige informatie van de universele kerk moet beschermen.

Professor Kerkelijk Recht Rik Torfs zegt dat al dit voorjaar hoorbaar was dat de kerk deze beslissing zou nemen. “In februari pleitte de Duitse kardinaal Reinhard Marx al voor die openheid.” Volgens Torfs neemt de paus deze beslissing voor twee redenen. Hij wil verhinderden dat de kerk nog langer misbruikverhalen in de doofpot stopt. En de paus wil alle kerkelijk leiders de kans geven om wanneer ze verhalen over misbruik horen, naar de politie te stappen. Zo stroomlijnt hij het kerkelijk met het lokale recht.”

Het pauselijke secreet over misbruik in de kerk wilde drie dingen: de privacy van het slachtoffer beschermen, de reputatie van de dader gaaf houden voor het geval de beschuldigingen vals bleken én het intern proces vlot laten verlopen.

Kinderporno

Ook op het vlak van kinderporno zorgt de paus voor strengere regels. In een van de twee documenten pakt hij de leeftijd aan waarop beelden van individuen beschouwd kunnen worden als kinderpornografie. Die leeftijd wordt verhoogd van 14 en jonger tot 18 jonger.