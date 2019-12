Anderlecht stelt dinsdag nog 3000 tickets ter beschikking in vrije verkoop.

Aanschuiven geblazen in het Lotto Park. In de voorrangsperiode voor abonnees verkocht paarswit 16.000 tickets. Dinsdag waren er aan het stadion nog eens 3000 plekjes over in vrije verkoop. Het duel in de kwartfinale van de Croky Cup tegen Club Brugge staat donderdagavond om 20u45 gepland.