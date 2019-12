Politie waarschuwt voor fraude met cadeaubonnen van Apple

De eindejaarsfeesten zijn ook hoogdagen voor oplichters, zo merkt de politie. Ze waarschuwen nu voor een nieuwe vorm van fraude met App Store- en iTunes-cadeaubonnen en Apple Store-waardebonnen.

Slachtoffers worden op allerlei manieren benaderd. Vaak krijgen ze telefoontjes waarin hen een gans verhaal op de mouw wordt gespeld over achterstallige facturen en onbetaalde rekeningen. Om boetes te vermijden, moeten ze zo snel mogelijk betalen. Niet cash of via een overschrijving, sneller en veiliger gaat het volgens de bellers die zich uitgeven voor werknemers van onder andere nutsbedrijven via cadeaubonnen. Zo kunnen de mensen die zogezegd geld verschuldigd zijn, een korting krijgen.

Door App Store- en iTunes-cadeaubonnen of Apple Store-cadeaubonnen te kopen bij de dichtstbijzijnde verkoper (supermarkt, elektronicazaak enzovoort) kunnen ze hun schulden dus afbetalen zonder verdere gevolgen. Nadat de bonnen zijn gekocht, wordt het slachtoffer gevraagd om te betalen door de code(s) op de achterkant van de bon telefonisch door te geven.

Het is Apple zelf die politiediensten over de hele wereld heeft gewaarschuwd voor de oplichters. “Aangezien de oplichters soms vragen om codes van App Store- en iTunes-cadeaubonnen of Apple Store-cadeaubonnen, willen we onze klanten informeren over deze praktijken”, klinkt het.

De reus @Apple waarschuwt ons. Oplichters gebruiken die betalingswijzen om ons in de val te lokken. Geef nooit de nummers op de achterkant van een cadeaubon aan iemand die u niet kent. Voorzichtigheid is geboden! #VeiligSurfen https://t.co/4lVjmHrQGr pic.twitter.com/YqcWIY7Nxz — Federale Politie (@federalepolitie) December 17, 2019

“Het is belangrijk dat u weet dat App Store- en iTunes-cadeaubonnen alleen kunnen worden gebruikt om goederen en diensten bij de iTunes Store, App Store en Apple Books te kopen of om een Apple Music-abonnement of iCloud-opslag aan te schaffen. Apple Store-cadeaubonnen kunnen ook alleen worden ingewisseld in de Apple Online Store en Apple Stores. Als u wordt benaderd om de bonnen te gebruiken voor een andere betaling, bent u heel waarschijnlijk het doelwit van oplichting en moet u dit direct melden bij de politie bij u in de buurt”, zegt Apple.