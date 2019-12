Jonge vrouw (20) schreeuwt het uit wanneer ze goedkoop peel-off gezichtsmasker niet meer loskrijgt: “Nooit meer”

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, zo luidt althans het bekende gezegd. Dat ondervond de twintigjarige Navy Chandler uit Kansas aan den lijve toen ze een goedkoop gezichtsmasker uitprobeerde. Ze kreeg het kleverige schoonheidsproduct niet meer los en worstelde meer dan een uur om het van haar gezicht te pellen.

“De pijn was intens”, aldus Chandler. “Alle haartjes zijn van mijn gezicht verdwenen, het was net een ontharing met wax.” Eens de roodheid was verdwenen, zag de huid van de vrouw er “best wel goed uit”. Toch weet ze een ding zeker: “Dat probeer ik nooit meer!”

