Actrice (42) over opvallende overstap: “In de pornowereld verdien ik meer dan als Disney-ster”

De Amerikaanse actrice Maitland Ward (42) speelde jarenlang Rachel in de populaire sitcom ‘Boy Meets World’, maar sinds de overstap naar de porno-industrie verdient ze veel meer geld. Dat vertelt de actrice aan The Daily Beast.

Van 1998 tot 2000 speelde Maitland Ward de goedlachse Rachel McGuire in de Amerikaanse sitcom Boy meets world, nadien vertolkte ze ook nog Jessica Forrester in The bold and the beautiful en kreeg ze enkele rolletjes in Home improvement en de film White chicks. Helemaal doorbreken deed ze echter nooit.

Reden genoeg om de overstap te maken naar de porno-industrie. “Het is allemaal een gevolg van mijn cosplay (hobby waarbij mensen zich verkleden in populaire fictieve personages, nvdr.). Ik deed dat heel graag, en mensen gaven me veel aandacht omdat ik vaak sexy outfits droeg”, zei ze al in eerdere interviews.

Prijsbeest

Nu blijkt ook het financiële plaatje mee te spelen. Ward onthulde dat ze vandaag een pak meer geld verdient als pornoster dan destijds als Disney-actrice. Tijdens haar “beste maand” verdiende ze maar liefst 62.000 dollar, omgerekend zo’n 55.600 euro.

“Wanneer mensen zeggen ze moest zich tot porno wenden, lach ik. Het is net een goede zaak, ik verdien veel meer”, zegt Ward aan The Daily Beast. Intussen heeft ze als pornoactrice zelfs al enkele nominaties op zak – om welke categorieën het precies gaat, laten we in het midden.