Duizenden euro’s boete voor werkloze vrouw die bijverdiende als masseuse

Wie werkloos is en een uitkering krijgt, mag stiekem geen andere activiteiten doen waarmee hij of zij geld verdient. Samantha, een jonge vrouw uit Lodelinsart (Henegouwen) moet meer dan 6.000 euro terugbetalen omdat ze als werkloze ‘bijkluste’ door thuis mannen te ontvangen.

Samantha is dinsdag door de arbeidsrechtbank veroordeeld tot het terugbetalen van 6.372 euro steun die ze kreeg. “Ik wist dat het verboden was, maar ik wist niet dat het als een professionele activiteit werd beschouwd”, zegt ze.

“In 2016 was ik werkloos. Met de uitkering die ik kreeg, kwam ik niet toe. Dus besloot ik om advertenties voor massages te plaatsen, gewoon om rond te komen”, zegt ze.

En de zaken draaiden. Tot de ONEM, de Waalse VDAB, haar bijverdienste ontdekte. Samantha werd geschorst en kreeg geen uitkering meer. En bovendien werd een klacht tegen haar ingediend en moest ze zich voor de rechter verantwoorden. Die veroordeelde haar nu tot het terugbetalen van ruim 6.000 euro.

Samantha is verontwaardigd, zegt ze aan Lameuse. “Ik hou ervan om mannen te ontmoeten en de liefde te bedrijven. Ik ben een volwassen vrouw, wat is er dan mis mee? Rijk ben ik er niet van geworden. Soms was het voor een kledingstuk, een flesje parfum, een restaurantbezoek. In mijn ogen was het geen job. Momenteel ben ik nog altijd werkloos en solliciteer ik voor verkoopster, kassierster of schoonmaaksters. Dan zijn jobs. Toch niet wat ik deed”, zegt ze.

Arbeidsauditeur Éric Clesse is duidelijk: “Wanneer iemand een werkloosheidsuitkering ontvangt, kan hij of zij geen enkele andere activiteit uitoefenen waarvoor hij geld krijgt.”

“Voor wie het toch doet, zijn de consequenties duidelijk: uitsluiting van werkloosheid en een financiële boete. “