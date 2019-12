Opvallend volk op training bij Anderlecht: Samir Nasri keert terug na 2,5 maanden, nieuwkomer Murillo traint volop mee

Opvallend volk op de training bij Anderlecht. Samir Nasri (32) zal donderdag nog niet meedoen tegen Club Brugge, maar na een revalidatie van 2,5 maanden trainde hij wel weer mee.

Nasri viel op 4 oktober uit met een zware hamstringblessure tegen Charleroi. Een scheur van enkele centimeter. De Fransman ging zelfs revalideren in het buitenland, maar sinds enkele weken is hij terug op Anderlecht. Gisteren raakte hij voor het eerst weer de bal aan op training. Vóór januari maakt hij geen comeback, maar hij is op de terugweg.

Wie ook niet zal meedoen tegen Club, is aanwinst Michael Amir Murillo. De Panamese rechtsback is nog niet speelgerechtigd, maar traint wel volop mee. Sardella was nog afwezig.

Michael Amir Murillo Foto: Photo News

Thelin naar FC Kopenhagen?

Isaac Kiese Thelin mag dan weer hopen op een transfer naar FC Kopenhagen. De Deense club zoekt een nieuwe aanvaller in de plaats van Niklas Bendtner. In augustus had Thelin een akkoord met Kopenhagen, maar toen mocht hij niet weg van Anderlecht. Nu normaal gezien wel.