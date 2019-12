35 jaar leefde hij ongemoeid als God in Frankrijk, maar nu wordt notoire Argentijnse beul toch uitgeleverd

Een van de meest notoire beulen van de Argentijnse junta zal bijna 35 jaar na zijn vlucht naar Frankrijk alsnog terecht staan in zijn thuisland. In Frankrijk werd hij nochtans jarenlang gerespecteerd als professor. Maar in werkelijkheid heeft Mario Sandoval (66), bijgenaamd ‘De Grill’, waarschijnlijk honderden verdwijningen en moorden op zijn kerfstok tijdens de militaire dictatuur in het Zuid-Amerikaanse land. “Als hij je kon vermoorden, vermoordde hij jou zeker”, getuigt iemand die de martelingen overleefde.