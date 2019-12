Onbekende gooit zelfgemaakte bom naar Franse agenten

Paniek dinsdag in het station van Rijsel, vlak over de Belgisch-Franse grens. Een onbekende gooide er een zelfgemaakt explosief naar politieagenten die het station bewaakten. Als bij wonder vielen er geen gewonden.

Het was erg druk dinsdag in het station van Lille (Rijsel). Er is niet alleen de kerstmarkt waar ook veel Belgen naartoe gaan. Er was ook een grote manifestatie tegen de pensioenhervormingen van de regering. Dus was er veel politie op de been.

Dinsdagmiddag gooide een onbekende plots een zelfgemaakt explosief naar politieagenten die het station bewaakten. Er volgde een explosie maar door het koelbloedige optreden van de agenten vielen er geen gewonden. Ze konden immers op tijd omstaanders opzij duwen.

Nadien ontstond er wel paniek in de massa.

“De politie duwde de voorbijgangers opzij en trok zichzelf weg. De fles explodeerde vervolgens op het voorplein van het station zonder verwondingen te veroorzaken,” vertelde Jean-François Papineau van de openbare veiligheid aan persagentschap AFP.

Er is een onderzoek geopend maar de dader is nog niet gepakt. De politie hoopt hem te kunnen identificeren aan de hand van camerabeelden die gemaakt worden in het station.