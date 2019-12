Kies hier het ‘Elftal van het Decennium’ van KVC Westerlo

Het Nieuwsblad gaat samen met u op zoek naar het ‘Elftal van het Decennium. De eerste stap: het ideale elftal van elk team dat minstens twee seizoenen in de Jupiler Pro League speelde samenstellen. En dat is uw taak: hier kan u uw droomspelers kiezen. Op 25 december maken we van elke ploeg het ideale elftal bekend, vanaf 26 december gaan we op zoek naar uw ultieme elf.