Kies hier de beste spelers van uw favoriete eersteklasser en help hen in het ‘Beste elftal van het Decennium’

Thibaut Courtois. Romelu Lukaku. Timmy Simons. Thomas Buffel. Christian Benteke. Geef toe: er hebben het afgelopen decennium behoorlijk wat mooie namen in de Jupiler Pro League rondgelopen. Daarom gaan we de komende twee weken op zoek naar het ‘Beste elftal van het Decennium’. Wie daarvoor in aanmerking komt, dat beslist u zelf: vanaf nu kan u de beste spelers van elke club kiezen. Uit die selectie kan u vanaf 26 december hét topelftal van de Jupiler Pro League samenstellen.

Klik hieronder op uw favoriete team en stel dan uw favoriete team samen. We beperkten de selectie tot clubs die sinds 2010 minstens twee seizoenen in de Jupiler Pro League speelden. De spelers die u kan opstellen speelden minstens 25 matchen voor hun team of ontpopten zich dit seizoen tot vaste waarde. Maar vrees niet: zelfs zo kan u kiezen uit in totaal zo’n 1.500 spelers. Wedden dat u heel wat vergeten parels zal ontdekken? Veel plezier!

Kies hier uw club:

Anderlecht

Antwerp

Beerschot

Bergen

Cercle Brugge

Club Brugge

Eupen

Gent

KV Kortrijk

KV Mechelen

KV Oostende

KVC Westerlo

Lierse

Lokeren

Moeskroen

OH Leuven

Racing Genk

Sporting Charleroi

Standard

STVV

Waasland-Beveren

Zulte Waregem