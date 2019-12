Kamer bespaart op werkingstoelagen fracties, maar niet op partijdotaties

De Kamer bevriest de werkingstoelagen op de politieke fracties. De Kamercommissie voor de Comptabiliteit heeft daarover dinsdag een voorstel goedgekeurd. Een voorstel van N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt om ook de dotaties aan de politieke partijen te bevriezen, haalde het niet.

De Kamer kent jaarlijks werkingstoelagen toe aan de verschillende fracties (samen goed voor ruim negen miljoen euro) en voorziet ook dotaties aan de politieke partijen (in totaal meer dan 32 miljoen euro).

In de begroting van de Kamer voor volgend jaar was voorzien dat zowel de werkingstoelagen aan de fracties als de partijdotaties opnieuw geïndexeerd zouden worden, zegt N-VA-Kamerlid Van der Donckt. Hij diende twee amendementen in om de bedragen te bevriezen, wat een besparing zou opleveren van 172.000 euro op de middelen voor de fracties en van 586.000 euro op de middelen voor de politieke partijen.

De (kleinere) besparing op de fractiemiddelen kreeg een ruime meerderheid achter zich, de grotere besparing op de dotaties voor de partijen niet. Volgens N-VA stemden Open Vld, PVDA en Vlaams Belang mee voor het N-VA-voorstel. Groenen, MR en PS stemden tegen en CD&V zou zich hebben onthouden.

Van der Donckt zegt dat de N-VA in de plenaire vergadering van donderdag zal trachten “het tij alsnog te keren”.