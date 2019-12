Impeachmentonderzoek tegen Trump: messen reeds geslepen in de Senaat

Nog voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd over een “impeachment” van de Republikeinse president Donald Trump slijpen meerderheid en oppositie in de Senaat reeds de messen voor het impeachment-proces dat daar vrijwel zeker zal plaatsvinden.

In tegenstelling tot in het Huis hebben de Republikeinen de meerderheid in de Hoge Vergadering. Hun fractieleider Mitch McConnell wees dinsdag een verzoek van zijn Democratische evenknie Chuck Schumer van de hand om vier getuigen te horen die weigerden mee te doen aan het onderzoek in het Huis, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld.

Het kwartet is goed op de hoogte van hoe Trump met Oekraïne is omgegaan. Het gaat onder meer over de vroegere Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton en de stafchef in het Witte Huis Mick Mulvaney.

“Wij (de Republikeinen) creëren geen ‘impeachments”, zei McConnell volgens nieuwszender CNN. “We beoordelen ze.”

(Technisch-juridisch gezien is in de VS “impeachement” een inbeschuldigingstelling van een ambtenaar zoals in het strafrecht).

“Het Huis koos deze weg. Het is hun taak te onderzoeken”, aldus de meerderheidsfractieleider die de Democraten verweet “slordig” te zijn tewerkgegaan. “Als ze (de Democraten in het Huis) falen, dan falen ze. Het is niet de taak van de Senaat om in de bres te springen en wanhopig te zoeken naar manieren om ‘schuldig te verkrijgen’. Dat zou nauwelijks onpartijdige justitie zijn”.

De Democraten willen Trump afzetten wegens machtsmisbruik en obstructie van het impeachment-onderzoek in het Huis.

