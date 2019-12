Minister Peeters na kritiek op spitsstrook: “Eerst elementaire problemen oplossen”

“Oplossingen uit de jaren 80”, zo omschrijven mobiliteitsexperts de beslissing van Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) om onderzoek in te stellen naar bijkomende spitsstroken. De liberale minister reageert nu op de zware kritiek: “Ik weet dat we in een transitie zitten, maar eerst moeten we wat elementaire problemen oplossen.”

Net terwijl de door de Vlaamse regering bestelde studie uitwijst dat de kilometerheffing echt zou werken om de files te verminderen, maakte de bevoegde minister bekend dat ze extra rijstroken of spitsstroken wil laten aanleggen om de files op te lossen. Een maatregel waarvan experts al jaren weten dat ze maar tijdelijk werkt. De kritiek was dan ook snoeihard: binnen vijf à tien jaar staat zo’n zone weer vol, met méér verkeer dan voordien.

“Een slimme kilometerheffing is nu eenmaal geen optie in deze fase”, reageert Lydia Peeters. “Daarvoor heb je eerst waardige alternatieven nodig. En die zijn er nog niet. Daarom zetten we volop in op verschillende aspecten tegelijk. Ik wil een en-enbeleid voeren.”

Combimobiliteit

Extra spitsstroken kunnen daarbij de oplossing zijn, maar niet de enige. “Tegelijk zetten we in op maatregelen om mensen uit de auto te halen, bijvoorbeeld door ook de fietsinfrastructuur te verbeteren. En we willen vrachtverkeer verplaatsen naar het water en naar het spoor, en ook daarvoor zetten we beleid op poten. We zitten volop in een transitie, maar dat gaat niet van de ene dag op de andere. In afwachting moeten we de elementaire problemen oplossen.”

Die spitsstroken zijn in de ogen van de minister dan ook geen weggegooid geld. “Duurzame mobiliteit gaat over de fiets en de trein, maar ook over deelwagens en bussen. Ook daarvoor is een vlotte doorstroming nodig. Ook in combimobiliteit heeft de auto een plaats. De bijkomende capaciteit kunnen we sowieso goed gebruiken.”