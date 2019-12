As -

Zelf sukkelen met je gezondheid, maar er alles aan doen zodat iedereen de warmte kan voelen van Kerstmis. Dat is wat Pierre en Truus uit As doen. Het koppel geeft in deze periode gratis kerstbomen weg aan kansarmen. Omdat ze zelf houden van Kerstmis en omdat hun geloof een grote houvast is in een moeilijke periode.