Bart Tommelein kandidaat Open VLD-voorzitter

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein is kandidaat om Open VLD te gaan leiden. Dat heeft hij vandaag bevestigd.

Bijna een half jaar nadat Stadenaar Francesco Vanderjeugd zich als allereerste kandidaat stelde om Gwendolyn Rutten op te volgen, is er nu de burgemeester van Oostende, zo stelt De Tijd.

Tommelein zegt dat hij in de eerste plaats de rust wil laten terugkeren in de partij en de verschillende blokken opnieuw met elkaar verbinden.

Over de huidige federale regeringsonderhandelingen wil Tommelein niet veel kwijt. Zowel paars-geel als paars-groen is mogelijk, maar ook de oppositie is voor de Oostendenaar geen taboe. “ik pleit daar niet voor, maar we mogen het ook niet uitsluiten.”

Video: VRT

De Open Vld werd de jongste weken geplaagd door openlijke verdeeldheid over de federale regeringsvorming: de partijtop onder leiding van huidig voorzitster Gwendolyn Rutten zou richting paars-groen lonken, terwijl de basis net zou huiveren voor een regeringsdeelname zonder N-VA. “De partij heeft geen kampen en klieken nodig, maar moet uitgaan van wat ons bindt”, vindt Tommelein. “Dat is het liberalisme, een ideologie die vandaag springlevend is, want alle mensen willen meer dan ooit hun eigen keuzes maken.”

De kandidaat-voorzitter houdt rekening met alle mogelijke federale coalities, al is een regering met N-VA wel “de eerste keuze”, zei hij dinsdagavond aan VTM Nieuws. “We zijn zelf vragende partij voor deze optie.” Een regering zonder N-VA is dan de tweede keuze, de derde keuze is de oppositie, aldus Tommelein. “Het belangrijkste is de inhoud en dat we ons liberale programma voldoende kunnen realiseren.” Vanderjeugd sprak zich al openlijk uit voor paars-geel. Hoe dan ook is het niet ondenkbaar dat er al een federale regering is vooraleer de nieuwe Open VLD-voorzitter het roer in maart volgend jaar overneemt.

Hoe dan ook is het denkbaar dat er al een federale regering is vooraleer de nieuwe Open VLD-voorzitter het roer moet overnemen in maart volgend jaar. “Als dat niet zo is en ik word de volgende voorzitter, dan zal ik samen met de hele partij een keuze maken op basis van wat we als liberalen kunnen binnenhalen.”

De Oostendenaar is er in elk geval niet voor te vinden de voorzittersverkiezingen uit te stellen om ze uit het vaarwater van de lopende onderhandelingen te halen. “Open VLD heeft statuten en die moeten gerespecteerd worden. Het mandaat van Gwendolyn Rutten loopt af op het einde van maart, en dan moet er gekozen zijn”, zegt hij.

De 47-jarige Tommelein is sinds januari 2019 burgemeester in Oostende. Daarvoor zat hij achtereenvolgens in de Kamer en het Vlaams Parlement. In oktober 2014 werd hij federaal staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee, tot hij in mei 2016 de overstap maakte naar de Vlaamse regering. Daar was hij tot eind vorig jaar viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie. “Met de ervaring die ik de jongste twintig jaar opgebouwd heb in parlementen en regeringen en met mijn kwaliteiten van een teamspeler die zijn gedacht durft te zeggen, denk ik dat ik in staat ben om de partij weer te verbinden en achter die ene blauwe vlag te scharen”, zegt hij.