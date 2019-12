Wie als bezoeker naar een wedstrijd in 1B gaat kijken, betaalt daar volgend seizoen maximaal 15 euro voor

De Belgische profclubs hebben dinsdag in Brussel een akkoord bereikt over een maximumprijs die aan bezoekende supporters gevraagd mag worden om een uitwedstrijd in de Proximus League bij te wonen. Voor overdekte zitplaatsen mag een 1B-club maximaal 15 euro vragen aan de bezoekers. Het plafond voor alle andere tickets bedraagt 10 euro.