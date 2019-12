Vrouw bewijst met hilarische compilatie dat ze nooit als serveerster had mogen werken

Op een dag vind je de job van je leven… en besef je dat beter niet was aangeworven. Dat bewijst de Britse Katie Quinn met een videocompilatie van alle brokken die ze maakte door zelf te vallen of dingen te laten vallen toen ze als serveerster in een Chinees restaurant werkte. “Een minuut 43 seconden lompheid”, schreef ze op Twitter bij de beelden. “Bewijs dat ik twee jaar geleden geen job als serveerster mocht hebben gekregen.”