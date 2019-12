Test Aankoop stapt naar politie voor inzage in Vestiville-dossier

Lommel - Test Aankoop stapt namens een gedupeerde consument van Vestiville, het eind juni last minute afgelaste festival in Lommel, naar de politie om op die manier toegang te krijgen tot het strafdossier.

Intussen heeft ticketverkoper Eventbrite zijn deel van de festivalgangers terugbetaald. De gedupeerden die via Festickets hun festivalticket hebben gekocht, blijven voorlopig echter in de kou staan omdat de ticketverkoper het onderzoek wil afwachten. Dat meldde Het Belang van Limburg dinsdag en wordt door Test Aankoop aan Belga bevestigd.

Voor de ticketverkoop werkte de organisatie van Vestiville samen met drie ticketbedrijven: Eventbrite, Festickets en CM Tickets. “Het is ons niet bekend dat de tickets van CM tickets zouden zijn ‘overgenomen’ door Eventbrite”, zegt Test Aankoop-woordvoerder Simon November. “Wel is het zo dat CM Tickets slechts een korte periode aan verkoop gedaan heeft. Ik kan wel bevestigen dat wij namens een gedupeerde consument een verklaring van benadeelde persoon gaan doen bij de politie om op die manier toegang te krijgen tot het strafdossier.”

Eventbrite heeft zijn klanten al terugbetaald omdat de ticketverkoper niet alle sommen aan de organisatie had doorgestort.

Festickets betaalt nog niemand terug en wil het onderzoek afwachten, omdat ze de inkomsten van de ticketverkoop in grote mate wel al hadden doorgestort. “Ergens is die houding te begrijpen omdat het over een belangrijke som gaat, alleen is het natuurlijk zo dat het onze bekommernis is als Test Aankoop dat de gedupeerde festivalgangers zo snel mogelijk hun geld terug zouden krijgen”, legt November uit. “De meest consumentvriendelijke oplossing zou erin bestaan dat de ticketverkopers daar eerst voor zouden zorgen.”