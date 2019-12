Onduidelijk of nieuwe Proximus-CEO wel juiste diploma’s heeft

N-VA eist snel duidelijkheid over de waarachtigheid van de diploma’s van de nieuwe Proximus-baas Guillaume Boutin. Volgens N-VA-Kamerlid Michael Freilich beweert Boutin al jaren dat hij een executive MBA-cursus heeft gevolgd aan de hoog aangeschreven managementschool Insead.

Dat blijkt nu echter niet te kloppen, zo gaf Boutin gisteren ook zelf toe, toen hij in de Kamer werd voorgesteld. Enkele dagen geleden hield een woordvoerder van Proximus nog wel vol dat Boutin de hoog aangeschreven MBA-opleiding had gevolgd. Nu klinkt het dat Boutin aan Insead een korte cursus in klantenmanagement deed. Vraag is nu of Boutin wel voldeed aan de diplomavereisten die waren opgesteld voor de nieuwe Proximus-CEO.