Jaar na “Moe kieken no z’n kop” registreren micro’s opnieuw incident tijdens Oostendse gemeenteraad

Oostende - In de jongste gemeenteraad was er een nooit eerder gezien incident tussen een schepen en een gemeenteraadsvoorzitter waarbij flink werd gescholden. Precies een jaar na het “Moe kieken no z’n kop” is er opnieuw een incident met openstaande microfoons.

LEES OOK. “Moe kiekn no z’n kop”: microfoons leggen geroddel tussen schepenen vast

Het incident gebeurde in de begrotingsgemeenteraad en ook nu legde een openstaande microfoon het vast. In 2018 hoorde het publiek twee schepenen stilletjes roddelen over Björn Anseeuw. Dit keer gebeurde het iets minder stil. Na een interpellatie van Vanessa Vens (SP.A) over het aantal faillissementen gaf schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) antwoord en haalde daarbij uit naar de oppositie.

Gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen) maande haar aan om to the point te komen en bij het onderwerp van de interpellatie te blijven. Hij zette daarop de micro van Verkeyn tot twee keer toe uit, tot ergernis van de schepen. Zij kreeg steun van de burgemeester en schepen Anseeuw.

Toen John Crombez (SP.A/Stadsmakers) naar voren kwam, viel Bart Tommelein (Open VLD) uit en zei: “Op uw plaats. Stop met uw arrogantie.”

Toen De Vriendt de schepen enkele minuten later opnieuw onderbrak, gingen de poppen aan het dansen en kwam eerste schepen Anseeuw furieus en in het Oostends tussen: “Nein z’is nog nie kloar en je got eur nu loaten uutsprekn!”

Daarop kon Verkeyn alsnog haar punt maken. Ze betreurde dat haar spreektijd werd ingekort De hele interpellatie duurde zestien minuten, niet eens zo lang. Het is wel uitzonderlijk dat een voorzitter zo vaak een schepen onderbreekt, terechtwijst en haar microfoon uitzet. Dat gebeurde nooit eerder.

Burgemeester Tommelein reageerde achteraf. “Na veertien uur debat kunnen de gemoederen wel eens oplopen. Je kunt het eens of oneens zijn met een stijl of woorden, maar raadsleden van meerderheid en oppositie moet je laten spreken. Ik ben dus tussengekomen om een lid van mijn schepencollege te verdedigen.”

Anseeuw heeft geen spijt van zijn uitval. “Elk raadslid moet kunnen spreken en mijn tussenkomst heeft ervoor gezorgd dat de schepen kon zeggen wat ze moest zeggen. Spreekrecht is voor mij een essentieel onderdeel van de lokale democratie. Dat geldt voor de oppositie, maar ook voor de meerderheid.”

Wouter De Vriendt wilde niet reageren.