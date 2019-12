Bambi moet dood, tot ontzetting van dierenliefhebbers, maar Natuurpunt keurt het goed: “In deze gaan we akkoord”

Om de populatie damherten in natuurgebied Drongengoed in te perken, organiseerde het Agentschap Natuur en Bos dinsdagochtend een beheerjacht. Tot ontzetting van heel wat dierenliefhebbers werden vijftien herten afgeschoten. Natuurpunt staat wel achter de jacht. “Uiteraard was dit een uitermate moeilijke beslissing, maar in deze gaan we akkoord.” Waarom?