Grootschalige belastingfraude bij Mormoonse kerk: geld voor het goede doel werd achtergehouden “voor Jezus”

De mormoonse kerk heeft de Amerikaanse belastingdienst voor miljarden opgelicht. Dat blijkt uit interne documenten die de krant The Washington Post kon inzien. De kerkleiders zouden dat fortuin bijeengespaard hebben op de kap van de eigen leden: geld dat zij moeten afgeven voor het goede doel werd opgepot “in afwachting van de terugkeer van Jezus”.

Op 21 november kreeg de IRS, de federale belastingdienst van de VS, een opmerkelijke klacht binnen. In een document van 74 pagina’s wordt beschreven hoe de mormoonse kerkgemeenschap al meer dan twintig jaar belastingen ontduik door hun eigen leden te misleiden. Mormonen moeten zo’n 10 procent van hun inkomen afgeven aan de kerkgemeenschap voor de werking en voor het goede doel. Alleen: de Amerikaanse mormoonse kerk, officieel de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zou de voorbije twintig jaar geen enkele liefdadigheidsinstelling ondersteund hebben.

De auteur van de onthullingen blijkt de 41-jarige David A. Nielsen, zelf mormoon en niet toevallig een voormalig investeringsmanager bij Ensign Peak Advisors, het bedrijf dat de boekhouding van de mormoonse kerk beheert. Door naar de IRS te stappen hoopte, hij beloond te worden. In Amerika hebben klokkenluiders namelijk recht op een deel van de geldsom die terugbetaald moet worden. Maar na herhaaldelijke pogingen van de belastingdienst bleek Nielsen niet meer open te staan voor een gesprek. Het was uiteindelijk zijn tweelingbroer, Lars P. Nielsen, die stiekem een kopie van de documenten aan The Washington Post bezorgde.

Geheime spaarbank

Lars Nielsen zou zijn broer geholpen hebben met het opstellen van het document en raakte verbouwereerd door wat hij zag passeren. “Mijn broer heeft tientallen miljarden geïnvesteerd en een veelvoud daarvan zien terugkomen”, zei hij aan de krant. “Dat geld is nooit voor een positief doeleinde gebruikt, het zit gewoon opgepot. Dit is te belangrijk om in de doofpot te gooien.”

De ‘geheime spaarbank’ van de mormoonse kerk blijkt gigantisch. Jaarlijks ontvangt de gemeenschap zo’n 7 miljard dollar (zo’n 6,3 miljard euro) aan bijdragen van hun leden, minstens 1 miljard daarvan komt bij de investeringstak van Ensign Peak Advisors terecht. Dat geld gaat niet naar de beloofde goede doelen maar wordt belegd. Alles wat daar uit voortvloeit, is pure winst aangezien religieuze groeperingen in de Verenigde Staten non-profitorganisaties zijn en hun geld dus niet wordt belast. Volgens de gebroeders Nielsen zou de beleggingsportefeuille van de mormoonse kerk op die manier gegroeid zijn van 12 miljard dollar in 1997 tot 100 miljard vandaag. Waar al dat geld naartoe gaat? In een officiële reactie aan The Washington Post zei de mormoonse kerkgemeenschap dat het “geen informatie verstrekt over specifieke transacties of financiële beslissingen”. Mogelijk wordt het geld gebruikt door de mormoonse leiders om bedrijven of vastgoed te beheren. Maar in de documenten die de klokkenluiders naar de IRS stuurden, staat nog een andere reden: “Het oppotten van het geld zou volgens de mormoonse leiders van essentieel belang zijn voor de tweede terugkeer van Christus”, zo schreef Nielsen.