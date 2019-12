Sander Coopman reageert op kritiek van Gert Verheyen: “Hij was toch ook niet altijd even succesvol”

Zeven wedstrijden op rij viel hij naast de selectie, maar Sander Coopman (24) leeft weer. De middenvelder van Antwerp, in de zomer overgekomen van KV Oostende, stond tegen Genk en Eupen weer in de basis en hoopt op nog meer kansen. Al was onze analist Gert Verheyen afgelopen weekend niet overtuigd.

“Coopman liep er zomaar wat tussen. Toen hij eraf ging, vroeg je jezelf af of hij eigenlijk wel had meegedaan”, aldus Verheyen, toevallig ook zijn vorige coach, in onze maandagkrant.

LEES OOK. Gert Verheyen: “Waar zat Coopman?”

Geen spijt

Coopman reageert verrast en laconiek. “Zei hij dat? Oké, dat kan. Hij is nu analist, hij zal het wel weten, hè”, zegt de West-Vlaming. “Uiteindelijk heb je altijd mensen die voor of tegen je zijn. Het doet me weinig, zeker als je ziet wie het zegt. Hij is ook niet altijd even succesvol geweest als trainer, dus ja. Ik heb nooit problemen gehad met Gert Verheyen, maar we hebben in Oostende allebei niet onze beste pe­riode gekend.”

Coopman heeft echter – vooral uit zijn periode bij Club Brugge – geleerd om het in moeilijke momenten, “of als iemand slecht over me spreekt”, niet meer te laten hangen. “Ik trek het me veel minder aan. Het maakt niet uit hoeveel tegen­slagen ik te verduren krijg, ik ga gewoon door. Het feit dat ik in juli voor de tweede keer vader werd, helpt me de dingen relativeren. Ik besef dat als iedereen bij Antwerp fit is, ik ook serieus uit mijn pijp zal moeten komen. Maar ik heb me deze transfer nog niet beklaagd. Ik leer hier anders voetballen en ook meer op mijn strepen staan. Vroeger was ik een rustige speler, die meeging met de rest. Maar als nu iemand op mij zaagt of roept, dan roep ik terug, en maak ik zelf van m’n kloten. Dat appreciëren ze hier ook.”