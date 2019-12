Charlotte wordt 30e (en laatste) team in MLS en mag meteen voor een bom volk spelen

Charlotte wordt het 30e team in de Major League Soccer (MLS). Dat heeft clubvoorzitter Don Garber dinsdag aangekondigd. Vanaf 2021 doet de ploeg zijn intrede.

“De voorbije twee decennia kende Charlotte een enorme energie en groei, die overeenkomen met de toenemende populariteit van het voetbal in de Verenigde Staten”, verklaarde Garber.

Het team zal aantreden in het Bank of America Stadium, dat plaats biedt aan 75.000 toeschouwers. In het stadion spelen nu al de Panthers, het American football-team (NFL) dat sinds 2018 eveneens in het bezit is van miljardair David Tepper.

Charlotte zou het laatste team zijn dat tot de MLS zal toetreden. De competitie zag in 1996 het levenslicht met tien ploegen. Het afgelopen seizoen namen er 24 teams deel aan de MLS.