Arnaud Bodart heeft het keepen in zijn genen en Standard in zijn bloed: “Véél minder show dan nonkel Gilbert”

Standard heeft dit seizoen weer een Bodart in doel. Dertig jaar na de flamboyante Gilbert verdedigt zijn neef Arnaud (21) de Luikse kooi. Dat leek voorbestemd – gezien Arnauds afkomst uit een keepersfamilie – maar was toch niet zo evident. De Rouches vonden de jonge Bodart, die nu 1m84 is, eerst te klein als doelman.

Jürgen Geril