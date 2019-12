Allesbehalve dagelijkse kost: “Jeroen Meus verdient het ereburgerschap van Leuven”

Leuven - “Eigenlijk zouden we Jeroen Meus ereburger moeten maken van Leuven.” Dat zei schepen van Cultuur Denise Vandevoort (SP.A) tijdens de tweede avond gemeenteraadszitting over de meerjarenbegroting. Ze deed dat nadat SP.A-raadslid Mieke Vandermotte de televisiekok had aangehaald als ambassadeur van de stad.

“Het ereburgerschap was een idee dat spontaan bij me op kwam, maar eigenlijk verdient die dat echt”, zegt Vandevoort. “In de periode 2008-2010 was hij onze stadskok, maar toen was hij nog onbekend. Sindsdien heeft hij al enorm veel gepresteerd voor Leuven. Hij is niet alleen televisiekok, hij zet in zijn programma’s onze stad ook echt in de kijker. En de manier waarop, is enorm charmerend. Denk maar aan hoe hij de werkmannen die in de Schrijnmakersstraat werkten, soep ging brengen in een aflevering van Dagelijkse Kost. Al was mijn uitspraak eerder een spontaan idee, ik vind eigenlijk echt dat hij dat ereburgerschap verdient.”

Leuven heeft al ereburgers, onder wie zuster Jeanne Devos en voormalig rector Marc Vervenne