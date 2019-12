Adelaar van Tisselt stopt met bergbeklimmen: “Familie beloofd om te stoppen met gevaarlijk doen”

Tisselt / Willebroek -

De adelaar van Tisselt (Willebroek) Willy Troch (72) beklom al tien keer een van de zeven summits, de hoogste toppen op elk van de zeven continenten. Onlangs beklom hij nog de Kilimanjaro en daarmee eindigt hij zijn veroveringen in schoonheid. Hij blijft skiën in Oostenrijk en op trektocht gaan in onder meer Lapland en Zwitserland, maar de hoge toppen laat hij voortaan links liggen. “Dat heb ik mijn vrouw en mijn moeder en de rest van de familie beloofd”, vertelt Troch.