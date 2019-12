Francky Dury bekert voort, maar wat stond op zijn briefje dat plots circuleerde? “Er moesten nieuwe afspraken gemaakt worden”

Zulte Waregem heeft zich dinsdag ten koste van Charleroi geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. Het werd 2-0 aan de Gaverbeek na doelpunten van Saido Berahino en Cyle Larin.

“Het was een moeilijke match”, slaakte coach Francky Dury een zucht van opluchting. “We speelden tegen een ploeg die negen matchen niet verloren had, waarvan ze er vijf gewonnen hebben. Ze staan niet voor niets op de vijfde plaats. Ze spelen vanuit het duel en daarin kwamen wij in het begin een beetje te kort. Bij de rust heb ik vooral gevraagd om korter op de man te spelen. Om scherper te zijn, vooral centraal. Na de rust startten we goed met die fantastische goal van Berahino. Dan ga je automatisch achteruit. Ze kregen nog hun kansen maar we bleven overeind en maakten finaal de 2-0. We zijn gelukkig.”

Plots circuleerde er een briefje van Dury op het veld tussen de spelers van Zulte Waregem. Wat stond daar op? “We spelen mandekking op stilstaande fases en door de inbreng van Nicholson moesten er nieuwe afspraken gemaakt worden”, verduidelijkte Dury. “Als je dat meegeeft aan één speler, dan worden die dingen soms niet aan iedereen doorgegeven. Uiteindelijk hebben we dat briefje van achter het doel aan Bossut gegeven en kwam het in orde. Voor mij telt alleen dat het duidelijk is (lacht).”

Donderdag volgt de loting voor de halve finales. Heeft Dury een voorkeur? “Voor mij is het om het even, er zitten allemaal goede ploegen in de pot. Het is ook met heen- en terugmatch. Het jaar dat we de beker hebben gewonnen tegen Moeskroen hebben we Standard ook uitgeschakeld in de halve finale. Sinds de bekerwinnaar zich rechtstreeks kan plaatsen voor de poules van de Europa League heeft het tornooi aan belang gewonnen, er wordt niet meer gespeeld met een tweede elftal. Wie de halve finale wint, verdient de finale. Zo simpel is het.”