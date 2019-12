Zorgen om Victor Osimhen, het gewezen goudhaantje van Charleroi: spits na goal afgevoerd naar ziekenhuis

Het Franse Lille plaatste zich dinsdag makkelijk voor de volgende ronde van de Coup de la Ligue door met 0-3 te winnen van Monaco. Victor Osimhen (20) opende de score voor de bezoekers, maar moest meteen daarna het veld verlaten.

De Nigeriaanse spits, afgelopen zomer voor 12 miljoen overgekocht van Charleroi, scoorde zijn twaalfde doelpunt van het seizoen en kan intussen rekenen op interesse van verschillende Europese topclubs zoals Barcelona en Bayern München.

Maar na zijn goal bleef Osimhen met een pijnlijke grimas geknield zitten. Hij werd vervolgens vervangen en meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar zal hij volgens Canal + de nacht doorbrengen ter observatie. De spits zou zich duizelig gevoeld hebben en last gehad hebben van pijn in de borststreek.

Volgens trainer Christophe Galtier was er echter geen reden tot grote paniek: “Hij is oké, het is niets ernstigs”, klonk het tijdens de rust.