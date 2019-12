Kompany en Chadli klaargestoomd voor Club: Anderlecht doet alles om op zijn sterkst te staan voor bekerduel

Anderlecht maakt van de bekermatch van donderdag tegen Club Brugge dé wedstrijd van het jaar. Die kwartfinale moet het seizoen redden en paars-wit doet er dan ook alles aan om op zijn sterkst te staan. Een vol stadion, een boodschap van Verschaeren, Kompany en Chadli die in stelling worden gebracht...

In de geschiedenis van de beker was het al tien keer Anderlecht-Club Brugge. Daarbij trok blauw-zwart zes keer aan het langste eind en paars-wit vier keer. De laatste twee bekerconfrontaties waren trouwens finales. Club won in 2015, RSCA in 1994.

Morgen zijn de Bruggelingen in het Lotto Park duidelijk favoriet, maar na de slechte resultaten in de competitie wil Anderlecht nog eens zijn blazoen oppoetsen. Daarom worden Vincent Kompany en Nacer Chadli klaargestoomd voor de cup. Zekerheid over hun fysieke paraatheid is er bij deze Duivels nooit, maar ze worden aan de aftrap verwacht. Afgaande op de beelden ging het duo alvast voluit op training.

Chadli zal in principe de plaats innemen van Yari Verschaeren. Die bevestigde gisteren zelf dat hij twee maanden out is met een enkelblessure. Dat betekent evenwel niet dat hij geen rol kan spelen. Anderlecht liet Verschaeren een videoboodschap opnemen waarin hij iedereen bedankte voor de steun en de fans opriep om er een heksenketel van te maken tegen Club. “Ik hoop dat jullie tegen Brugge allemaal present zullen zijn en massaal achter onze ploeg gaan staan. Het team zal er alles aan doen om te winnen.”

Anderlecht laadt zich dus op voor het ultieme duel. Paars-wit mag absoluut niet verliezen, want anders lijkt het seizoen voorbij.