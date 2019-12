Waarom Union extra peper en zout kan brengen in de Croky Cup (en Kortrijk dus maar beter uitkijkt)

In het eigen iconische Joseph Mariënstadion kan Union Sint-Gillis zich vanavond voor het tweede jaar op rij plaatsen voor de halve finales van de beker. Tegenstander KV Kortrijk is gewaarschuwd: de Brusselse volksclub uit 1B zet al eens graag zijn tanden in een eersteklasser. Drie redenen waarom Union SG extra smaak geeft aan de Croky Cup.