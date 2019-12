CLUBNIEUWS. Verbannen spelers dreigen met juridische stappen tegen Standard, Engelse interesse voor Antwerp-speler

Vanavond worden met Standard-Antwerp en Union-Kortrijk nog twee kwartfinales in de Croky Cup afgewerkt. De overige ploegen bereiden zich voor op het competitievoetbal van komend weekend. Ontdek hier het clubnieuws van de dag!

STANDARD. Verbannen Cavanda en Sa dreigen met juridische stappen tegen Standard

Luis Pedro Cavanda en Orlando Sa willen hun plek in de Luikse A-kern afdwingen. Het overbodige duo traint sinds begin september afzonderlijk in een aparte C-kern. Met een aangetekend schrijven via hun advocaten maakten de twee spelers kenbaar dat ze opgenomen willen worden in de A-kern van Standard, zo niet willen ze dat hun contract verbroken wordt. Navraag leert dat ze juridisch weinig poten hebben om op te staan. Zo krijgen Sa en Cavanda hun loon doorbetaald en kunnen ze onder een gediplomeerde trainer werken. De spelers hebben de mogelijkheid om hun contract eenzijdig op te zeggen, waar Standard gezien hun stevige salaris niets op tegen zal hebben.(bfa)

ANTWERP. Ook Leicester toont interesse in Buta

Aurélio Buta is gegeerd. De 22-jarige Portugese rechtsback van Antwerp geniet nu ook belangstelling van Leicester ­City, revelatie en tweede in de Premier League. Leicester houdt Buta in het oog voor de wintermercato, voor het geval dat Ricardo Pereira (26), ook een Portugese rechtsback, zou vertrekken. De Foxes willen Pereira absoluut houden, maar stel dat er toch een club doordrukt – Tottenham toonde al interesse –, dan is Buta één van de topkandidaten om hem te vervangen. Buta, in 61 duels voor Antwerp goed voor één goal en 12 assists, is bezig aan een prima seizoen en dat leverde hem eerder ook al interesse van andere Premier League-clubs op, met name Wolverhampton, Watford en Southampton.

Steven Defour haalde alsnog de – weliswaar twintigkoppige – wedstrijdselectie van Antwerp. Laszlo Bölöni nam de 31-jarige middenvelder er toch bij, nadat die gisteren weer op training verscheen. Een basisplaats voor Defour – uitgerekend op Sclessin, waar hij sinds zijn periode bij Anderlecht niet te geliefd meer is – is echter een brug te ver. Vooral Martin Hongla hoopt op het middenveld de geblesseerde Haroun te mogen vervangen. Verdedigers De Laet en Seck zijn ook een optie op die positie, al zou dat natuurlijk wel even wennen zijn.(dvd, dige)

AA GENT. Vandaag info over ticketverkoop voor matchen tegen AS Roma

Vandaag schept Gent duidelijkheid over de formaliteiten en prijzen over de ticketverkoop voor de matchen tegen AS Roma. Honderden supporters hebben al hun vliegtickets geboekt voor de heenwedstrijd in het Stadio Olimpico op 20 februari. Luchtvaartmaatschappijen blijken ook een flinke cent te willen verdienen aan die Gentse volksverhuizing. De prijzen van de vluchten naar Rome kennen sinds maandag een stijgende curve. Ook voor de return in Gent op 27 februari dreigt een stormloop.(ssg)

KV KORTRIJK. Hornby haakt ziek af

Bij KV Kortrijk is Fraser Hornby (foto) er niet bij voor de bekermatch tegen Union. De spits kon de voorbije drie dagen niet trainen wegens ziekte. Ook Lepoint en Selemani raken niet tijdig fit. Beiden sukkelen nog met een spierblessure, Lepoint in de hamstrings en Selemani aan de adductoren. Vanderhaeghe zal in de bekermatch voor de 4-3-3 opteren van afgelopen weekend, met de omgekeerde ruit met Van der Bruggen en De Sart in een aanvallende rol.(gco)

WAASLAND-BEVEREN. Moren hervat de groepstraining, Dierckx traint individueel

Moren heeft gisteren een groot deel van de groepstraining hervat. Dierckx verscheen op het oefenveld, maar trainde individueel met een kinesist. Kobayashi, die tegen Genk uit voorzorg naar de kant ging, trainde mee. Din Sula ontbrak door ziekte. De match van beloften tegen Moeskroen werd maandagavond na een kwartier stopgezet na een botsing tussen drie Moeskroen-spelers. Geel-blauw stond 2-0 voor na twee doelpunten van Dhauholou. De match wordt in principe later hernomen.(whb)

STVV. Boli klaar voor Antwerp?

STVV trainde gisteren twee keer. Yuma Suzuki (maagproblemen) trainde niet. Ook spitscollega Yohan Boli (hamstrings) bleef nog aan de kant. Wel hoopt de STVV-staf Boli klaar te stomen voor de match tegen Antwerp van zondag. Alex De Bruyn (trap tegen Zulte Waregem) en Ito (virale infectie) vielen eveneens niet te bespeuren op het oefenveld. Pol Garcia trok dinsdag naar Brussel om zich te verdedigen tegen een eventuele schorsing na zijn uitsluiting in de bekerwedstrijd tegen Zulte Waregem. Garcia werd met een rode kaart fors bestraft, er was geen VAR aanwezig. Aanvankelijk moest de Spanjaard ook nog eens een extra schorsing in de competitie vrezen, maar die komt er niet. Garcia kan zondag gewoon aantreden tegen Antwerp.(gus)