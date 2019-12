Ook Leicester toont interesse in Buta

Leicester houdt Buta in het oog voor de wintermercato, voor het geval dat Ricardo Pereira (26), ook een Portugese rechtsback, zou vertrekken. De Foxes willen Pereira absoluut houden, maar stel dat er toch een club doordrukt – Tottenham toonde al interesse –, dan is Buta één van de topkandidaten om hem te vervangen. Buta, in 61 duels voor Antwerp goed voor één goal en 12 assists, is bezig aan een prima seizoen en dat leverde hem eerder ook al interesse van andere Premier League-clubs op, met name Wolverhampton, Watford en Southampton.(dvd)