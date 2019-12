Op de vooravond van De Warmste Week: de op één na warmste dag

Woensdag gaat ‘De Warmste Week’ van start in Kortrijk, maar eigenlijk begon die al vandaag: met temperaturen tot 15 graden was het erg zacht voor de tijd van het jaar. Negen graden boven de gemiddelde decembertemperatuur om precies te zijn, normaal moeten de temperaturen rond de zes graden schommelen. In de plaats daarvan leek het wel of de lente al was begonnen, met drankjes op een terras of aan de waterkant. Ook de komende dagen blijft het trouwens warmer dan normaal, en donderdag is het met 14 graden opnieuw terrasjesweer.

Toch sneuvelde vandaag geen dagrecord: dat blijft voor 17 december 2015, toen het 16 graden werd. “We zitten wel boven het dagrecord van 15 december (13,5 graden) en dat van 18 december (14,5 graden)”, zegt weerman Frank Deboosere. Bovendien sneuvelden er het afgelopen jaar alweer tien nieuwe dagrecords: tien dagen waarop het nooit eerder zo warm was. Het stemt Deboosere niet gelukkig. “De verklaring is gekend natuurlijk: de opwarming van de aarde.”(evdg)