“Hoop op mijn eerste bekerfinale”

Man van de match bij Zulte Waregem was Saido Berahino. De aanvaller zette Essevee op de goede weg met een knap doelpunt vroeg in de tweede helft. “De keeper maakte het makkelijk voor mij. Hij ging snel plat waardoor ik de bal alleen nog maar over hem moest chippen. Maar het was goed afgewerkt”, vond de Burundees. Charleroi gaf de kwalificatie niet cadeau. “Ze hebben ons tot de limiet gepusht. We hebben tot het einde moeten knokken maar we verdienen deze kwalificatie wel.” Berahino kijkt al uit naar de halve finales. “Ik heb nog nooit een bekerfinale gespeeld in mijn carrière. Daarom betekent deze overwinning ook zoveel voor mij. Ik zal er alles aan doen om straks die finale te spelen. De club heeft hem al eens gewonnen. Hopelijk kunnen we dat dit jaar nog eens doen.”