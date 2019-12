Pakistaanse oud-president ter dood veroordeeld wegens hoogverraad

Het Pakistaanse gerechtshof heeft Pervez Musharraf, die in 1999 na een militaire coup president werd van Pakistan, ter dood veroordeeld wegens hoogverraad.

Musharraf, die tot 2008 over Pakistan regeerde, riep in 2007 de noodtoestand uit omdat er weerstand ontstaan was tegen zijn manier van regeren. Daarmee stelde hij de grondwet buiten werking, wat in Pakistan gelijk staat aan hoogverraad en waar de doodstraf op staat.

Nawaz Sharif, de in 1999 verdreven premier, kwam in 2013 opnieuw aan de macht en diende een klacht in tegen Musharraf. Na een jarenlange rechtszaak maakte het speciale gerechtshof dinsdag de beslissing bekend in hoofdstad Islamabad. Zelf woonde de 76-jarige Musharraf, die in Dubai in ballingschap leeft, de rechtszaak geen enkele keer bij. Zijn advocaat liet weten in beroep te zullen gaan tegen de beslissing.