Zalig kerst en een nuchter nieuwjaar

Zeven procent van de Belgen zal dit jaar alcoholvrij bier drinken tijdens de feestdagen. Dat blijkt uit een enquête van het verkeersveiligheidsinstituut VIAS. “Er is duidelijk een opmars aan de gang, drie jaar geleden was dat nog maar twee procent”, zegt Stef Willems, woordvoerder van VIAS. “We zijn ons meer bewust van de gevaren van alcohol achter het stuur en denken dus meer na over hoe we veilig thuis kunnen geraken.”

Maar niet alleen de veiligheid speelt een rol: “Er is een groter alcoholvrij aanbod, het is op meer plaatsen beschikbaar en het wordt meer aanvaard. Als je nu een alcoholvrije pint bestelt op café kijkt niemand daar nog van op, dat was enkele jaren geleden wel nog het geval.”

Kant-en-klare mocktails

Stef Willems VIAS “Als je nu een alcoholvrije pint bestelt op café, kijkt niemand daar nog van op. Dat was enkele jaren geleden wel anders”

Ook alcoholvrije wijn en -cava worden meer verkocht tijdens de eindejaarsperiode. “Er is sinds de voorbije vijf jaar duidelijk een groei”, zegt Roel Dekelver woordvoerder bij Delhaize. “Ook de nieuwste hypes zoals alcoholvrije gin en kant-en-klare mocktails zijn een groot succes.”

Ook bij Colruyt zien ze de verkoop van niet-alcoholische dranken sterk groeien. “Maar niet alleen tijdens de feesten stijgt de verkoop, ook in andere periodes zoals tijdens het barbecueseizoen zien we de verkoop telkens wat groeien”, zegt Silja Decock, woordvoerder van Colruyt.