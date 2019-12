Zo’n spitse neus dat hij geruisloos geluidsbarrière breekt

De opvolger van de Concorde, het supersonische passagiersvliegtuig dat in 2003 zijn laatste vlucht maakte, staat klaar. In 2020 wil NASA de eerste testvluchtten met de zogeheten X-59 houden. Een jaar later is het voor echt.

Het is de eerste keer in dertig jaar tijd dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie een experimenteel X-vliegtuig van die omvang onthult. Het vliegtuig, dat door Lockheed Martin gebouwd wordt, zou de supersonische luchtvaart nieuw leven kunnen inblazen. Een enkeltje Brussel-New York kan dan in minder dan vier uur. Opvallend: dankzij zijn spitse design kan de X-59 door de geluidsbarrière breken zonder de enorme knal die daar gewoonlijk mee gepaard gaat.(agg)