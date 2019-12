In blauwe toga de eed afgelegd

Yasmine Kherbache heeft bij koning Filip de eed afgelegd als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Ze volgt oud-minister Erik Derycke op, die de pensioenleeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit zes juristen en zes voormalige parlementsleden met minstens vijf jaar ervaring op de teller. SP.A-Kamerlid Kherbache (47) kreeg in de Kamer de vereiste twee derden van de stemmen achter haar naam. Ze begon destijds haar carrière als advocate en stapte pas in 2004 in de politiek als adjunct-kabinetschef van minister Frank Vandenbroucke. Bij de verkiezingen van mei dit jaar raakte ze verkozen in de Kamer. Daar wordt ze opgevolgd door Antwerpenaar Ben Segers, een naamgenoot van de acteur. (agy)