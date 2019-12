Tommelein stelt zich kandidaat om Open VLD te leiden

Hij zou wachten tot het partijbestuur een officiële vacature had uitgeschreven, maar Bart Tommelein heeft zich dan toch niet kunnen bedwingen en is vanaf nu kandidaat-voorzitter van Open VLD. Een half jaar nadat zijn gouwgenoot Francesco Vanderjeugd hem het gras van voor de voeten maaide, is de burgemeester van Oostende nu de tweede die zich aanmeldt. Een barslechte peiling en een partij die verscheurd is door de keuze tussen een paars-groene en een paars-gele regering, doen Tommelein de sprong nu maken.

“Ik wil rust brengen”, zegt hij, uitgerekend op een dag dat Open VLD ook zwaar onder vuur kwam te liggen omdat ze een beslissing over lagere partijdotaties in het Vlaams Parlement blokkeerde. Volgens Tommelein hebben een hoop ongeruste partijgenoten hem het afgelopen weekend gevraagd om een verbindende rol te spelen. “Niemand komt immers in een café waar gevochten wordt.” Tommelein zegt niet te willen kiezen voor een bepaalde coalitie. “Wij zijn niet de grootste partij. We zullen onze keuze om in een regering te stappen laten afhangen van wat er inhoudelijk op tafel ligt.”

Het was de voorbije maanden stil geworden rond de voormalige viceminister-president. Dat er onlangs ook stemmen opgingen om de voorzittersverkiezingen nog wat uit te stellen, zodat die niet zouden interfereren met de regeringsvorming, heeft zijn kandidatuur eveneens versneld. “Ik wil geen uitstel van de voorzittersverkiezingen.”

Normaal moet er uiterlijk op 26 maart een opvolger worden aangeduid voor Gwendolyn Rutten. Zijzelf heeft nog niet in haar kaarten laten kijken of ze kandidaat is om zichzelf op te volgen. Ook Kamerfractieleider Egbert Lachaert speelt met het idee om een gooi te doen naar het liberale leiderschap. Veel partijtoppers houden er rekening mee dat nog andere kandidaten zullen opduiken. “Het wordt een open strijd”, klinkt het in de Melsensstraat. (hca)