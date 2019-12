Na vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland: “Lichamen van vermisten vermoedelijk naar zee afgedreven”

De Nieuw-Zeelandse politie vermoedt dat de lichamen van de laatste twee vermiste slachtoffers na de vulkaanuitbarsting op White Island verder in zee zijn afgedreven.

Plaatsvervangend politiecommissaris Mike Clement verklaarde woensdag aan de pers dat de autoriteiten het zeer erg vinden dat ze tot hiertoe de lichamen van een Australische tiener en een plaatselijke reisgids niet hebben kunnen terugvinden.

De uitbarsting van de meest actieve vulkaan van Nieuw-Zeeland deed zich voor op 9 december. Op het eiland bevonden zich toen tientallen toeristen. Zestien personen werden intussen officieel doodverklaard en ook van de twee vermisten wordt aangenomen dat ze zijn overleden.

“Ik ben er sterk van overtuigd, al ben ik niet absoluut zeker, dat de twee lichamen afgedreven zijn naar zee”, aldus Clement. Hij voegde er tegelijk aan toe dat de autoriteiten de hoop nog niet hebben opgegeven.

Broer in coma

Het Nieuw-Zeelandse ministerie van Gezondheid meldde dat veertien gewonden momenteel nog behandeld worden in vier ziekenhuizen in het land. Tien van hen verkeren in kritieke toestand. Daarnaast zijn er ook dertien gewonden overgebracht naar Australië.

Een van de gewonden is de 19-jarige Australiër Jesse Langford. Als hij uit zijn coma ontwaakt, wacht hem het nieuws dat zijn ouders overleden zijn en zijn zus Winona (17) vermist is.

Naast Winona Langford is ook de Nieuw-Zeelandse gids Hayden Marshall-Inman (40) nog niet teruggevonden.