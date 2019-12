Vakbonden Coca-Cola voeren woensdag op verschillende plaatsen actie

De vakbonden van Coca-Cola voeren woensdag op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Wallonië actie in de marge van de herstructurering die het bedrijf in januari in België afkondigde. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront woensdagochtend.

De sites van Gent, Antwerpen, Hasselt, Heppignies en Chaudfontaine worden vanaf 5 uur geblokkeerd. De aanleiding is de “negatieve houding van de directie” en het uitblijven van de nodige garanties, luidt het.

Coca-Cola maakte in januari plannen bekend om twee van haar vijf distributievestigingen te sluiten, in Hasselt en Heppignies. Volgens de bonden gaat het al om de 27ste reorganisatie bij het bedrijf. Hoeveel jobs er zijn bedreigd is momenteel nog niet duidelijk.

Onderhandelingen zitten vast

Vorige week zaten de vakbonden nog samen met de directie. Volgens federaal secretaris van BBTK Anita Van Hoof bleek toen dat de onderhandelingen strop zaten. “Alle partijen bleven bij hun standpunt en er kwam geen opening vanwege de directie”, verklaart ze. Daarom is dinsdag besloten om actie te voeren.

De bonden eisen onder andere een goed sociaal plan voor werknemers die door de reorganisatie hun job zouden verliezen en werkzekerheid in de toekomst. Daarnaast willen ze niet weten van een minderwaardig statuut voor huidige of toekomstige werknemers, maar moeten de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden behouden blijven.

Er staat voorlopig geen nieuw overleg gepland. “De bal ligt in het kamp van de directie”, luidt het.