Hitterecord verbroken in Australië: 40,9 graden

Australië heeft er de warmste dag ooit op zitten. Uit voorlopige gegevens van het Australische meteorologisch bureau (BoM), bedroeg de gemiddelde temperatuur in het land dinsdag 40,9 graden Celsius. Het vorige record van 40,3 graden dateert van januari 2013.

Een hittegolf heeft momenteel Australië in haar ban. Het kwik steeg dinsdag in het centrum tot meer dan 45 graden. De warmste plaats in het land was Ceduna in de deelstaat Zuid-Australië, waar een temperatuur van 46,5 graden werd gemeten.

De hitte zal de komende dagen niet aflaten. “Ze zal vandaag (woensdag, red.) enkel toenemen”, zegt BoM-meteorologe Diana Eadie. Volgens haar liggen de temperaturen 8 tot 16 graden boven het gemiddelde in het zuiden en centrum. Het is daarom onwaarschijnlijk dat het record van dinsdag de komende dagen stand zal houden. Volgens het BoM zijn er de komende drie dagen nog “ernstige tot extreme hittegolfomstandigheden” in Australië.

De recordhitte komt er terwijl het land het hoofd probeert te bieden aan aanhoudende ernstige droogte, die al bijna drie jaar aanhoudt, en massale bosbranden in het oosten.